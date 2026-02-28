Bisceglie, domenica la cerimonia “Valore e memoria” per premiare gli operatori di Polizia

BISCEGLIE – Domenica 1° marzo, alle 17.30, ildi Bisceglie ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso, istituito dal questore della provincia BAT,. L’iniziativa mira a valorizzare e riconoscere le attività di particolare rilievo svolte dagli operatori di Polizia nell’ambito delle indagini, del soccorso pubblico e dell’impegno sociale.

Il concorso rappresenta un’occasione per mettere in luce la professionalità, la dedizione e lo spirito di servizio degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, impegnati quotidianamente a garantire sicurezza e tutela dei cittadini.

Alla cerimonia prenderà parte anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, sottolineando l’importanza del dialogo tra le istituzioni e le forze dell’ordine per promuovere la legalità e la cultura della responsabilità civica.

L’evento sarà un momento di riconoscimento pubblico per i meriti e l’impegno di chi lavora per la sicurezza della comunità, celebrando l’eccellenza e l’integrità professionale sul territorio della provincia BAT.