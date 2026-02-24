A Martina Franca il finissage de 'Le Stanze Francesi'



MARTINA FRANCA (TA) - Venerdì 27 febbraio, alle 17.30, nel Conservatorio di Santa Maria della Misericordia in Vico Monacelle a Martina Franca, si terrà il finissage della mostra internazionale d’arte contemporanea Le Stanze Francesi, un’indimenticabile passeggiata culturale nel panorama artistico dall’inizio dell’Ottocento a oggi. - Venerdì 27 febbraio, alle 17.30, nel Conservatorio di Santa Maria della Misericordia in Vico Monacelle a Martina Franca, si terrà il finissage della mostra internazionale d’arte contemporanea Le Stanze Francesi, un’indimenticabile passeggiata culturale nel panorama artistico dall’inizio dell’Ottocento a oggi.





La mostra valorizza anche il legame storico tra Martina Franca e la Francia, nato in epoca angioina e rinnovato nel tempo attraverso scambi culturali e artistici. Curata da Elisabeth Vermeer (Design for Everyday Life), sarà preceduta il 26 febbraio da una giornata dedicata alle scuole, durante la quale la curatrice accompagnerà gli studenti in un percorso di approfondimento.





L’iniziativa è promossa dall’Alliance Française di Taranto - presieduta dalla prof.ssa Teresa Bosco, con il presidente onorario prof. Giuseppe Albenzio – associazione che promuove la lingua e la cultura francese attraverso iniziative capaci di connettere il patrimonio artistico con le sfide del presente.





"La nostra missione è diffondere la lingua e la cultura francese – ha sottolineato il presidente onorario Albenzio -, creando occasioni che ne mostrino la vitalità e rafforzino il dialogo con le nuove generazioni".





Il percorso espositivo "Le Stanze Francesi" riunisce opere di numerosi artisti italiani e internazionali che, attraverso le arti visive, dialogano con letteratura, poesia, musica e altre discipline. L’allestimento si articola in diversi ambienti del palazzo, dove arredi e opere costruiscono un itinerario in dieci capitoli dedicati alla cultura francese, tra pittura, fotografia, grafica e disegno.





Da Marcel Proust a Claude Monet, da Adrienne Lecouvreur a Eleonora Duse, da Gabrielle Sidonie Colette a Gabrielle Renaudot, da Jean-François Millet a Gaspard Koenig, il progetto intreccia figure e suggestioni che attraversano epoche e linguaggi, restituendo la vitalità e l’attualità della tradizione culturale francese.





Il finissage si aprirà con il benvenuto del dott. Carlo Dilonardo, Assessore alle Attività Culturali del Comune di Martina Franca, e della dott.ssa Viviana Fasano della Fondazione Caracciolo De Sangro. La visita sarà accompagnata da un intervento musicale della violinista Didi Tartari e si concluderà con un reading poetico curato da Angela Berloco, con letture a più voci.





La visita è accompagnata da una performance musicale con Didi Tartari al violino e culmina con il reading poetico curato da Angela Berloco e le letture a più voci di Carlo Accerboni, Milena Buzzoni, Ermenegildo Corsini, Claudia Quintieri, Patrizia Loria, Lucia Rachini, Marisa Tumicelli.





In conclusione, la presentazione speciale "Pane di Altamura D.O.P" con una narrazione di Michele Saponaro e un rinfresco offerto da Alliance Française.





Il percorso espositivo «Le Stanze Francesi» accoglie opere di artisti del panorama italiano e internazionale, esperti delle arti visive che esplorano altre discipline come la letteratura, la poesia, la musica, l’astronomia: Carlo Accerboni, Carla Albertella, Paola Bernini, Silvia Bibbo, Simona Campi, Salvio Capuano, Roberto Carloni Zhanna Chaban, Maria Cristina Cincidda, Clara Cullino Sandro Defranchi, Uri De Beer, Antonio Di Pace, Debora Ferruzzi Caruso, Cinzia Effori, Marilena Faraci, Silvana Franco Stefania Frixione, Francesco Geronazzo, Paola Leoni, Lia Larizza Maria Antonietta Lemmi. Enza Lomonaco, Dania Marchesi Marcello Ignazio Marchisotta, Andreas Mares. Malgoscia Mitka, Joanne Morgan Françoise Morin, Natalia Oleksiienko Fardelli, Erzsebet Palasti, Mario Pepe, Mariangela Perrucci Antonietta Preziuso, Angela Raveggi, Alfredo Romano, Liliana Santandrea, Claire Jeanine Satin Ilaria Siddi, Rossella Sommariva, Gianluigi Suman Kristina Szabo, Marisa Tumicelli, Klara Varhelyi Roberto Vignoli, Silvia Zambarbieri.





La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18:30.