Addio a Nicolas Giani, simbolo della Spal, scomparso a 39 anni

FERRARA - Ferrara piange, scomparso oggi a soli 39 anni dopo aver combattuto contro una malattia incurabile. Difensore nato a Como nel 1986, Giani è stato uno dei simboli della, collezionando oltre cento presenze e otto gol tra il 2014 e il 2017.

Arrivato a Ferrara dal Vicenza nella gestione Colombarini-Mattioli, guidò la squadra alla permanenza in Serie C unica, diventando poi capitano di un gruppo storico che nelle stagioni successive ha riscritto la storia del club. Ha lasciato la Spal alla vigilia del campionato di Serie A, giocando poi in Serie B con lo Spezia, in Serie C con la Feralpi Salò e in Serie D con il Desenzano.

Giani aveva deciso di ritirarsi nel 2022, nonostante fosse ancora competitivo, per dedicarsi a progetti al di fuori del calcio. La tifoseria spallina lo aveva sostenuto nelle settimane scorse, quando si era diffusa la notizia della malattia. Nicolas ha lottato fino all’ultimo con la stessa determinazione che lo aveva contraddistinto sul campo.

Ciao, capitano.