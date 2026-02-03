Bitonto, arrestato un 32enne per furto aggravato e porto illegale di arma da fuoco

BITONTO - Laha eseguito un’nei confronti di un 32enne del posto, pluripregiudicato, emessa dal G.I.P. di Bari su richiesta della Procura della Repubblica locale. L’uomo è accusato di

Il provvedimento riguarda le indagini preliminari e necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa. Secondo quanto ricostruito, nell’ottobre 2024 il 32enne avrebbe svaligiato un’abitazione, utilizzando una fiamma ossidrica per forzare una cassaforte, dalla quale avrebbe sottratto oro, contanti e una pistola con munizioni.

Sul luogo del furto fu rinvenuto un frammento di guanto, dal quale le analisi di laboratorio hanno isolato un profilo DNA compatibile con quello del sospettato, già presente nelle banche dati. L’arrestato, che si trovava in regime di detenzione domiciliare, è stato trasferito al carcere di Bari.

Si sottolinea che la vicenda è ancora in fase preliminare e che la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti.