Agricoltura e sovranità alimentare: la Senatrice Maria Nocco a San Giorgio Ionico per un confronto su 'Coltiva Italia' e Accordo Mercosur



SAN GIORGIO IONICO (TA) – Il futuro del comparto agricolo italiano, tra investimenti strutturali e sfide internazionali, sarà il tema centrale dell’incontro pubblico organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia di San Giorgio Ionico. – Il futuro del comparto agricolo italiano, tra investimenti strutturali e sfide internazionali, sarà il tema centrale dell’incontro pubblico organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia di San Giorgio Ionico.





L’appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 18:30, presso la sede di Via Principe di Piemonte, 130.





L’evento, dal titolo "ColtivaItalia e Mercosur", vedrà la partecipazione della Senatrice Maria Nocco, componente della Commissione Bilancio del Senato, che illustrerà la strategia del Governo Meloni per il rilancio del settore primario.





Investimenti e visione: il Piano "Coltiva Italia"





Al centro del dibattito il massiccio stanziamento di oltre un miliardo di euro previsto dal piano "Coltiva Italia". Un pacchetto di interventi che punta a modernizzare la logistica, sostenere l’ingresso dei giovani nell'imprenditoria agricola e affrontare il nodo della gestione delle risorse idriche.

Di particolare rilievo per il territorio pugliese sarà l’approfondimento sul nuovo Piano Olivicolo Nazionale, concepito per recuperare gli uliveti abbandonati e tutelare l’eccellenza dell’olio extravergine d’oliva italiano contro ogni forma di contraffazione o svalutazione.





La difesa del Made in Italy in Europa





Ampio spazio sarà dedicato alla partita internazionale dell'accordo UE-Mercosur. La Senatrice Nocco spiegherà la linea di fermezza adottata dall’Italia a tutela delle proprie aziende: grazie all’azione del Ministro Lollobrigida, sono state ottenute clausole di salvaguardia e il rispetto di standard sanitari non negoziabili, necessari per evitare che prodotti extra-UE a basso costo e minor qualità danneggino la competitività degli agricoltori italiani.





Il programma dell’incontro





I lavori saranno aperti dai saluti dell’Avv. Danilo Leo (Presidente del Circolo FDI San Giorgio Ionico) e introdotti da Pietro Tocci (Dipartimento Agricoltura FDI San Giorgio Ionico).

Interverrà inoltre l’Avv. Maria Terrusi (Dipartimento Agricoltura FDI Provinciale Taranto), prima della relazione principale affidata alla Senatrice Nocco.

L’incontro è aperto alla stampa, agli operatori del settore e alla cittadinanza tutta, rappresentando un’importante occasione di ascolto e confronto tra le istituzioni e le reali esigenze del territorio.