San Giorgio Ionico, la senatrice Maria Nocco incontra cittadini e agricoltori su "Coltiva Italia" e Mercosur

SAN GIORGIO IONICO - Lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 18:30, presso la sede dia San Giorgio Ionico, si terrà un incontro pubblico organizzato dalsul tema del futuro dell’agricoltura italiana. L’evento, intitolato, vedrà la partecipazione della, componente della Commissione Bilancio del Senato, che illustrerà le strategie del Governo Meloni per il settore primario.

Al centro del dibattito ci sarà il piano “Coltiva Italia”, che prevede investimenti superiori a un miliardo di euro per modernizzare la logistica, sostenere l’ingresso dei giovani nell’imprenditoria agricola e affrontare la gestione delle risorse idriche. Particolare attenzione sarà riservata al Piano Olivicolo Nazionale, volto a recuperare gli uliveti abbandonati e proteggere l’olio extravergine italiano da contraffazioni e svalutazioni.

Un focus importante sarà dedicato all’accordo UE-Mercosur, con l’obiettivo di spiegare la linea di difesa del Made in Italy: grazie all’azione del Ministro Lollobrigida, sono state ottenute clausole di salvaguardia e standard sanitari inderogabili per evitare l’immissione sul mercato di prodotti esteri a basso costo e di qualità inferiore.

I lavori saranno aperti dai saluti del Presidente del Circolo FDI San Giorgio Ionico, Avv. Danilo Leo, e introdotti da Pietro Tocci del Dipartimento Agricoltura FDI locale. Interverrà anche l’Avv. Maria Terrusi del Dipartimento Agricoltura FDI Provinciale Taranto, prima della relazione principale della Senatrice Nocco.

L’incontro è aperto alla stampa, agli operatori del settore e alla cittadinanza, rappresentando un’occasione di confronto diretto tra istituzioni e realtà locali.