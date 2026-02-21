Sanremo, torna lo chef pugliese Luca Sabetta per raccontare la Puglia con le proposte gastronomiche



FRANCESCO GRECO - SANREMO (IM) – Della serie "I casi della vita": arriviamo a Sanremo in una giornata gelida. E chi incontriamo assolutamente per caso? Lo chef pugliese (Lecce) Luca Sabetta.





Che qui è di casa. è una figura professionale riconosciuta e apprezzata negli eventi collaterali che arricchiscono la kermesse musicale dell’anno.





E anche in questa edizione 2026 (la numero 76, 24-28 Febbraio) Luca sarà protagonista tra "Casa Sanremo" e "Roof Garden Gambero Rosso".





Detta meglio: quando la musica incontra l’eccellenza gastronomica con una visibilità mediatica spalmata nell’arco di un’intera settimana, dello chef ma anche della Puglia, una “vetrina” preziosa che avrà importanti ricadute virtuose nel comparto turistico e della ristorazione.





Anche quest’anno, dunque, Luca apporta la propria firma culinaria all’interno degli spazi hospitality più esclusivi, tra cui, ripetiamo, "Casa Sanremo" e il prestigioso "Roof Garden" curato da Gambero Rosso.





D. Quale sarà il mainstream che ti ispirerà nella settimana che va a iniziare?





R. Porterò la tradizione e l’innovazione nel cuore del Festival di Sanremo.





D. Sei conosciuto anche per la valorizzazione delle materie prime del territorio pugliese e per un approccio che unisce tradizione e creatività: vogliamo scendere nei dettagli?





R. Porterò a Sanremo una proposta gastronomica che racconta la Puglia attraverso tecniche contemporanee e attenzione alla qualità. Sarà coinvolto in attività dedicate a ospiti, artisti e professionisti del settore, contribuendo a rendere l’esperienza sanremese un viaggio multisensoriale che unisce musica e gusto.





D. Casa Sanremo e Roof Garden: il salotto del gusto italiano: cosa accadrà?





R. Casa Sanremo si conferma anche quest’anno il punto di riferimento per eventi, interviste e incontri istituzionali, affiancando alla programmazione artistica un’offerta gastronomica d’eccellenza. All’interno del Roof Garden Gambero Rosso, lo spazio dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane, si alterneranno momenti di degustazione, presentazioni e networking, in un contesto che valorizza la cultura culinaria italiana accanto al grande spettacolo musicale.









D. Sanremo è ormai un appuntamento fisso per il tuo percorso professionale…





R. E’ vero: la mia partecipazione per il terzo anno consecutivo rappresenta la continuità che negli ultimi anni mi ha visto protagonista in contesti di alto profilo mediatico.





D. Quindi il Festival non è solo canzoni, cantanti, outfit e le immancabili polemiche…





R. E’ vero: è anche il racconto del territorio, la promozione delle eccellenze italiane e l’incontro tra arte e gastronomia.