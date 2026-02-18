Al Palabartino il tributo rosa ad Elvis in versione acustica

BARI - Venerdì 20 febbraio, al Palabartino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto lo spettacolo musicale “The Ultimate Elvis” un progetto interamente dedicato alla musica del grande Elvis Presley, artista che rappresenta ancora oggi una delle figure più riconoscibili e trasversali della cultura pop.Sul palco saliranno Hannah as Elvis – all’anagrafe Anna Carducci - e Lorenzo Melchiorre, due artisti che hanno costruito un percorso personale e riconoscibile, capace di restituire al pubblico un omaggio autentico, essenziale e profondamente rispettoso del Re del Rock.Hannah as Elvis è oggi una delle interpreti più credibili e apprezzate del repertorio di Presley in Italia. La sua ricerca nasce da una passione coltivata negli anni e si traduce in una presenza scenica magnetica, in una cura minuziosa dei dettagli vocali e in una capacità rara di evocare l’energia, la dolcezza e la potenza emotiva delle performance originali. La sua voce, calda e graffiata, e il suo modo di abitare il palco la rendono un’artista capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza immersiva, più che in un semplice tributo.Accanto a lei, alla chitarra, ci sarà Lorenzo Melchiorre, musicista che ha iniziato a suonare giovanissimo e che ha costruito il proprio linguaggio attraverso studi classici e contemporanei, collaborazioni con scuole, associazioni e progetti artistici diversi. La sua sensibilità musicale, unita a una tecnica solida e a un gusto raffinato per l’arrangiamento, dà vita a un accompagnamento che non è mai semplice supporto, ma parte integrante del racconto sonoro.Ad accompagnarli ci sarà il batterista Vito Accettura, appassionato di Elvis fin da bambino e oggi considerato uno dei pochissimi batteristi in Italia capaci di rappresentare un vero e proprio must nel panorama dedicato al Re del Rock’n’Roll. Insieme, il gruppo darà vita a un live che intreccia l’intimità più autentica delle ballad con l’energia ruvida e travolgente dei brani più iconici, restituendo tutta la forza emotiva del repertorio elvisiano.Con una programmazione che negli ultimi anni ha dato spazio a linguaggi musicali diversi. Il Palabartino si è affermato come punto di riferimento nel quartiere Libertà, diventando un presidio culturale capace di accogliere artisti, sperimentazioni e pubblici differenti. La sua identità aperta, dinamica e inclusiva si riflette nella volontà di proporre eventi che non siano solo intrattenimento, ma occasioni di incontro e scoperta. Lo spettacolo musicale di Carducci, Melchiorre e Accettura si inserisce proprio in questa visione: un concerto che non vuole imitare, ma evocare; non vuole replicare, ma restituire l’essenza di un artista che ha segnato la storia della musica.: 3756855335: 20.30