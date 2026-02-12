Alberobello, al via la 3ª edizione dell’Accademia della Genitorialità: sostegno e formazione per famiglie e genitori

ALBEROBELLO – «Sostenere i genitori significa investire nel futuro della nostra comunità», dichiara il sindaco di Alberobello,, presentando la, un programma di incontri dedicato a genitori, educatori e docenti, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane dell’educazione dei figli.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Alberobello e realizzata grazie al contributo dell’Ambito Territoriale Sociale di Putignano, con il supporto del Centro Servizi per le Famiglie, Medihospes e Itaca Cooperativa Sociale, vuole essere uno spazio di ascolto, confronto e crescita condivisa, per rafforzare la rete educativa sul territorio.

«L’Accademia della Genitorialità rappresenta uno spazio prezioso di incontro e riflessione – spiega l’assessora al Welfare e all’Istruzione, Valentina Liuzzi – pensato per sostenere i genitori nel loro ruolo educativo, oggi più che mai complesso. Investire sulla genitorialità significa investire sul futuro dei nostri cittadini».

Il programma 2026, intitolato “Come ti avevo pensato… Accademia della Genitorialità – 3ª edizione”, si svolgerà tra febbraio e giugno e prevede cinque incontri tematici, aperti a genitori e a tutte le figure con responsabilità educative, per favorire una genitorialità più consapevole e condivisa.

Calendario degli incontri

“Litigare bene: l’arte del conflitto”, Dott.ssa Dora Tinelli– “Essere genitori nell’imprevisto: lo scarto tra aspettative e le vite reali di figli e figlie”, Dott.ssa Rosy Paparella8 aprile 2026 – “Educare nel tempo della demenza digitale”, Dott.ssa Chiara Scardicchio (presso il Centro Polivalente in contrada Popoleto)“Sostenere la genitorialità in presenza della disabilità: bisogni, risorse e buone prassi”, Dott.ssa Paola Annese– “Affettività e sessualità: una responsabilità educativa”, Dott.ssa Francesca Palmisano

Tutti gli incontri si terranno presso il Centro Culturale “Giovanni Galiani – Antica Conceria”, salvo indicazione diversa. La partecipazione è libera e gratuita.

«Siamo felici di poter rinnovare questa iniziativa che mette al centro le famiglie – aggiunge l’assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, Valeria Sabatelli – perché crediamo che sostenere i genitori significhi rafforzare l’intera comunità. L’Accademia della Genitorialità è uno spazio dove l’esperienza, il confronto e l’ascolto diventano strumenti concreti per affrontare insieme le sfide della quotidianità educativa».

Con questa terza edizione, Alberobello conferma il suo impegno a favore delle famiglie, promuovendo politiche di sostegno, formazione e inclusione educativa.