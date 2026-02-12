Corato, operaio ferito gravemente in cantiere durante lavori sulla rete elettrica

CORATO – Un operaio di 59 anni è rimastoquesta mattina mentre lavorava in un cantiere per ila Corato, nel Barese.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, originario della provincia di Taranto, sarebbe stato colpito da un cavo in acciaio, riportando traumi significativi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’operaio al Policlinico di Bari per le cure del caso.

Sull’incidente stanno conducendo accertamenti gli agenti della polizia locale di Corato, che dovranno chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.