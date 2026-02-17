Allerta meteo in Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico dalle 14 di oggi
BARI – La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un’allerta meteo valida dalle ore 14:00 di oggi, 17 febbraio, e per le successive 6 ore. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sulla Puglia orientale.
Inoltre, la Protezione Civile segnala allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Puglia centrale adriatica a causa di temporali e allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sui bacini del Lato e del Lenne.
Si raccomanda prudenza nella circolazione stradale, evitare spostamenti non necessari e prestare attenzione ai corsi d’acqua e alle zone a rischio di allagamento.