Tragico incidente sulla SS275 Maglie-Leuca: morto un uomo di 61 anni

LECCE - Ancora sangue sulle strade del Salento: intorno alle, sulla, si è verificato un graveche ha provocato la morte di, 61 anni.

Lo scontro è avvenuto in un tratto attualmente interessato dai lavori di ammodernamento e ampliamento della carreggiata. Due le vetture coinvolte: l’impatto è stato talmente violento da sbalzare uno dei mezzi fuori strada, finendo direttamente nell’area di cantiere.

Per il conducente, i soccorsi del 118 si sono rivelati purtroppo vani: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sulla seconda vettura, una Skoda, viaggiavano tre persone, tutte estratte dalle lamiere e trasportate in codice rosso presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.