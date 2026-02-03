Allerta meteo vento in Puglia: raffiche forti da sud a partire dal primo pomeriggio
BARI - Scatterà dalle ore 13 di oggi, 3 febbraio 2026, e durerà per le successive 11 ore l’allerta meteo per forti venti meridionali sulla Puglia meridionale.
La Protezione civile ha inoltre diramato una allerta gialla per rischio vento che interesserà la Puglia centrale adriatica e i bacini del Lato e del Lenne.
Si prevedono raffiche intense dai quadranti meridionali, con possibili disagi alla circolazione, soprattutto per i mezzi pesanti, e criticità lungo le aree costiere e nelle zone più esposte. Si raccomanda prudenza e di prestare attenzione a strutture temporanee, alberi e impalcature.