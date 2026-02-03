Allerta meteo vento in Puglia: raffiche forti da sud a partire dal primo pomeriggio

BARI - Scatterà dalle, e durerà perl’allerta meteo persulla

La Protezione civile ha inoltre diramato una allerta gialla per rischio vento che interesserà la Puglia centrale adriatica e i bacini del Lato e del Lenne.

Si prevedono raffiche intense dai quadranti meridionali, con possibili disagi alla circolazione, soprattutto per i mezzi pesanti, e criticità lungo le aree costiere e nelle zone più esposte. Si raccomanda prudenza e di prestare attenzione a strutture temporanee, alberi e impalcature.