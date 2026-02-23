Altamura: 65enne ai domiciliari con braccialetto elettronico per tentato omicidio
ALTAMURA – I carabinieri di Altamura hanno posto agli arresti domiciliari un uomo di 65 anni, con l’applicazione del braccialetto elettronico, con l’accusa di tentato omicidio commesso con un coltello.
Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’aggressione è avvenuta nella serata del 24 gennaio e sarebbe scaturita per futili motivi, riconducibili a contrasti legati a una presunta attività di spaccio. Durante l’episodio, un uomo di 30 anni è rimasto ferito da due coltellate e trasportato in ospedale per le cure del caso.
L’operazione dei carabinieri conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione degli episodi di violenza legati a dinamiche criminali locali, garantendo al tempo stesso il controllo sul soggetto arrestato tramite il dispositivo elettronico.
Tags: CRONACA LOCALE