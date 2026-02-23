Altamura: 65enne ai domiciliari con braccialetto elettronico per tentato omicidio

ALTAMURA – I carabinieri di Altamura hanno posto agli arresti domiciliari un uomo di 65 anni, con l’applicazione del braccialetto elettronico, con l’accusa dicommesso con un coltello.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’aggressione è avvenuta nella serata del 24 gennaio e sarebbe scaturita per futili motivi, riconducibili a contrasti legati a una presunta attività di spaccio. Durante l’episodio, un uomo di 30 anni è rimasto ferito da due coltellate e trasportato in ospedale per le cure del caso.

L’operazione dei carabinieri conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione degli episodi di violenza legati a dinamiche criminali locali, garantendo al tempo stesso il controllo sul soggetto arrestato tramite il dispositivo elettronico.