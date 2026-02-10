ANCE Lecce: protocollo d’intesa per la promozione della formazione tecnica, della formazione scuola-lavoro, della sicurezza e della cultura delle costruzioni tra scuola, professioni e imprese



LECCE - Lo scorso 3 dicembre, ANCE Lecce, con il Collegio dei Geometri di Lecce, il Galilei Costa Scarambone di Lecce – Indirizzo geometri - ed il FORMEDIL Lecce, ha sottoscritto un Protocollo per la promozione del settore delle Costruzioni ai fini della promozione della filiera tecnico-professionale: cultura tecnico-professionale, sicurezza, formazione e promozione del sistema duale. L'impegno di ANCE Lecce di coinvolgere le imprese associate in questo percorso formativo è stato formalizzato con l'adesione di importanti realtà imprenditoriali del settore edile.





Ieri, il primo incontro in ANCE Lecce con le imprese aderenti, alla presenza del Presidente di ANCE Lecce, Gabriele Greco e del Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Galilei-Costa-Scarambone, prof. Paolo Antonucci.





“Promuovere tra le imprese del settore iniziative di formazione tecnica basate sulla Formazione scuola-lavoro - ha affermato Gabriele Greco, Presidente ANCE Lecce - è fondamentale per avvicinare i giovani alle competenze richieste dal mercato del lavoro. La formazione svolta direttamente in cantiere è necessaria per apprendere le tecniche costruttive, la peculiarità dei materiali utilizzati e l’organizzazione del lavoro. Per le imprese rappresenta anche un’occasione per trasmettere valori come responsabilità, lavoro di squadra e attenzione alla qualità. Un’occasione concreta di matching tra domanda e offerta: le esigenze delle imprese incontrano le competenze degli studenti creando così opportunità reali di orientamento crescita e lavoro. Investire nella sinergia tra scuola e mondo produttivo significa investire nei giovani, nel nostro territorio e nella crescita delle professioni tecniche”.





“Il dialogo continuo con le imprese – ha detto Paolo Antonucci, Dirigente del Galilei-Costa-Scarambone - ci permette di potenziare la formazione tecnica in Costruzione, Ambiente e Territorio (ex Geometri) attraverso i percorsi scuola-lavoro, affrontando la carenza di figure operative per costruzioni edili e macchinari, digitali con BIM, CAD e 3D modeling, green per rinnovamento energetico e bio-materiali. Vogliamo potenziare l’orientamento già dal primo ciclo, aprendo le aule alle imprese per adattare il curricolo alle esigenze territoriali; i prossimi passi prevedono stage immediati in cantiere, visite per gli studenti, testimonianze aziendali, laboratori BIM-green e una rete di scuole. Così allineiamo la scuola al mercato reale, creando sinergie per i nostri giovani, il territorio e le professioni tecniche”.