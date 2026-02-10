Manduria, al Liceo De Sanctis Galilei l’incontro pubblico 'Legalità è uso consapevole nel digitale'



MANDURIA (TA) - Si terrà giovedì 12 febbraio alle ore 18:00, presso il Teatro del Liceo "De Sanctis – Galilei" di Manduria, l'incontro pubblico dal titolo "Legalità è uso consapevole nel digitale" nell'ambito della quinta edizione della rassegna Legalità e Giustizia, promossa dalla Città di Manduria in collaborazione con la Provincia di Taranto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.





In un’epoca in cui il digitale permea ogni aspetto della quotidianità, è infatti fondamentale accompagnare le nuove generazioni verso un utilizzo responsabile delle tecnologie digitali e dei social media, promuovendo le competenze digitali. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, è rivolto in particolare alle famiglie e agli studenti.





La serata si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Maria Maddalena Di Maglie, del Sindaco Gregorio Pecoraro e dell’Assessora alle Politiche Sociali Fabiana Rossetti.





Seguirà l’intervento dell’ing. Luigina Quarta, consulente informatico per Procure e Tribunali, esperta di criminalità digitale, che offrirà un approfondimento tecnico e normativo su rischi e responsabilità dell’uso della rete.





A moderare l’incontro sarà Francesco Mandoi, già Procuratore Nazionale Aggiunto Antimafia, portando in dialogo esperienza giuridica, istituzioni e scuola.





L’incontro sarà riconosciuto anche come attività di orientamento per gli studenti, sottolineando la valenza formativa dell’evento e la volontà della scuola di integrare nei propri percorsi momenti significativi di educazione alla cittadinanza digitale.









Con questo appuntamento il Liceo “De Sanctis – Galilei” conferma il proprio impegno come presidio culturale e sociale sul territorio, e la propria vocazione a formare cittadini consapevoli, autonomi e responsabili, in grado di abitare il mondo digitale con competenza, rispetto e spirito critico.