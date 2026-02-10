Erosione costiera, Ostuni ammessa e finanziabile



Progetto da quasi 5 milioni di euro, 4a in graduatoria





OSTUNI (BR) - Un risultato di grande rilievo per il Comune di Ostuni sul fronte della tutela e della sicurezza del litorale. La Regione Puglia ha approvato la graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili e finanziabili nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità II “Economia Verde”, Azione 2.6.2 dedicata al contrasto dell’erosione costiera.





Il progetto presentato dal Comune di Ostuni, denominato “Realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno dell’erosione costiera del paraggio a nord di Torre San Leonardo”, è stato ammesso e risulta finanziabile, collocandosi al 4° posto della graduatoria regionale, con un costo complessivo di 4.995.000 euro.





L’intervento mira a contrastare in modo strutturale i fenomeni di erosione che interessano uno dei tratti più delicati del litorale ostunese, rafforzando la resilienza della costa e contribuendo alla salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio. A nord di Torre San Leonardo, il progetto è pensato per proteggere e rafforzare le spiagge libere e i cordoni dunali, che rappresentano una difesa naturale fondamentale contro l’erosione. Sono previste barriere posizionate sotto il livello del mare e non visibili dalla riva, interventi di rinaturalizzazione con vegetazione autoctona e la realizzazione di passerelle in legno, in grado di coniugare la difesa della costa con una fruizione ordinata e rispettosa di uno dei tratti più delicati e frequentati della costa adriatica.





“Questo risultato - dichiara il sindaco Angelo Pomes - è il frutto di un lavoro serio, competente e lungimirante. Essere tra i primi Comuni in graduatoria regionale, con un progetto da quasi 5 milioni di euro, significa aver intercettato un bisogno reale del territorio e averlo tradotto in una proposta solida e credibile. La difesa della nostra costa non è solo una questione ambientale, ma riguarda la sicurezza, l’economia e il futuro della nostra comunità”.





“Continuiamo a investire - prosegue il sindaco - sulla qualità della progettazione e sulla capacità di attrarre risorse regionali ed europee. Questo intervento rappresenta un passo concreto nella strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela del nostro patrimonio naturale, a beneficio delle generazioni presenti e future”.





Il sindaco ha inoltre espresso un ringraziamento ai settori comunali che hanno contribuito, assieme ai professionisti incaricati per la progettazione, al raggiungimento di questo importante risultato: il settore Finanziamenti e l’assessore Fabrizio Monopoli, il settore Lavori Pubblici e l’assessore Angelo Brescia e il settore Demanio, con l’assessore Giuseppe Tagliente, per il lavoro tecnico e amministrativo svolto in fase di candidatura.





Un ringraziamento è stato rivolto anche all’ex assessora Francesca Pace per il supporto fornito nella fase di costruzione della candidatura.





Il Comune di Ostuni seguirà ora le fasi successive previste dall’Avviso regionale, in attesa dell’approvazione definitiva della graduatoria e dell’avvio delle procedure per la realizzazione dell’opera.



