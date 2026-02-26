Alla Taberna Libraria di Latiano il 4 marzo arriva Massimiliano Buzzanca figlio di Lando per il primo appuntamento della rassegna 'Cultura, spettacolo e...' la presentazione del libro scritto sulla vita del padre



LATIANO (BR) - La Taberna Libraria di Latiano inaugura il nuovo calendario della rassegna "Cultura, Spettacolo e…" 2026, il consueto programma di appuntamenti che da anni anima via Torre Santa Susanna, trasformando la libreria in un presidio culturale vivo e partecipato. Un percorso che, stagione dopo stagione, conferma l'impegno della libreria latianese nella promozione della lettura e nel dialogo diretto tra autori e pubblico, offrendo alla comunità occasioni di confronto, approfondimento e crescita culturale.





Ad aprire la rassegna mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 19 sarà Massimiliano Buzzanca, ospite della serata per presentare il suo libro “Ma che sei il figlio di Lando Buzzanca (Mio padre in alto a destra)”. A dialogare con l’autore sarà il giornalista brindisino Nico Lorusso, che accompagnerà il pubblico in un confronto intenso e ricco di spunti, tra memoria privata e storia del cinema italiano.





L’appuntamento del 4 marzo si preannuncia come un’occasione preziosa per riscoprire una delle figure più popolari del cinema italiano attraverso lo sguardo intimo e diretto del figlio, in un dialogo che intreccia memoria personale, storia dello spettacolo e identità familiare.





Ancora una volta la Taberna Libraria conferma la propria vocazione a essere non soltanto libreria, ma spazio di incontro, laboratorio di idee e punto di riferimento culturale per Latiano e il territorio.





Ingresso libero e gratuito. È gradita la prenotazione al 3384308881.





Sinossi dell’opera “Ma Che Sei Il Figlio Di Lando? (Mio Padre In Alto A Destra)” - In una chiesa parata a festa, un uomo piange dietro una colonna. Alto e magro, è un ragazzo, accanto a lui una bambina sembra consolarlo. Sta per sposarsi, ma quelle lacrime non esprimono paura, bensì il timore di non poter offrire alla sua Lucia il matrimonio che si merita. Dentro di lui arde il fuoco della recitazione, vuole andare a Roma e cercare di dimostrare che può fare l’attore e avere successo, e poi tornare a prendere Lucia e il figlio che ha in grembo.

Per tutta la vita, Lando Buzzanca ha vissuto questo dualismo: da una parte, il suo furore per il set, per il desiderio di calcare le scene, dall’altra la passione per l’unica donna che abbia mai amato. Severo in famiglia, sorridente, sfacciato, impertinente quando recitava. Dal provino per Gassman, ai grandi ruoli per Germi, De Sica, Festa Campanile e molti altri, ha lavorato con il Gotha del cinema italiano, spesso incarnando la figura del tipo maschio italico, superdotato e spaccone.

Ma chi era veramente Gerlando – Gigi – Buzzanca? In questa auto barra biografia, il figlio Massimiliano racconta l’uomo dietro all’attore, il padre oltre che l’artista, rivelando aneddoti e ricordi che solo chi è cresciuto al suo fianco e ne ha visto forze e debolezze può svelare, spiegando anche ciò che ha voluto dire «essere il figlio di Lando Buzzanca».





Biografia Massimiliano Buzzanca - Romano classe 1963, è il figlio del famoso attore e cantante Lando Buzzanca. Laureato in Legge all’Università La Sapienza di Roma ha lavorato come avvocato fino all’età di 38 anni quando cambia professione per dedicarsi alla recitazione. Debutta nel 2001 recitando come protagonista in Novecento, l’adattamento teatrale del romanzo scritto da Alessandro Baricco. Negli anni successivi interpreta il ruolo centrale in spettacoli teatrali come I Leader di Schumann, Una volta nella vita e Io e Peter Pan. Nel 2003 esordisce al cinema apparendo nel film horror Il monastero per poi dedicarsi anche alla televisione a partire dal 2006 quando ottiene una parte nella serie biografica Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu. Successivamente per la Tv ha recitato in Los Borgia, L’inchiesta, Puccini, Ho sposato uno sbirro e La vita che corre e poi come personaggio ricorrente nella miniserie di Ricky Tognazzi Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?. A partire dal 2011 ottiene parti di rilievo in diversi film tra cui Interno giorno, Da che parte è la notte, Clochard, Il Potere di Roma e I colori del Tempo, lavorando con grandi registi come Tommaso Rossellini, Stefano Arquilla e Claudio Donati. Tra i progetti cinematografici più recenti di Massimiliano Buzzanca c’è Ninna Nanna, un dramma del 2017 in cui recita al fianco di Nino Frassica, Francesca Inaudi e Fabrizio Ferracane. A partire dal 2020 l’attore interpreta il Professor Igor Volpicelli, un personaggio ricorrente nella soap opera Un posto al sole.



