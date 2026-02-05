Andria, rissa nel centro storico: denunciato un uomo e controlli sugli immobili

La Polizia locale di Andria ha individuato e denunciato uno dei due protagonisti della rissa avvenuta in, nel centro storico della città. Grazie alle immagini delle, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità di un uomo di, extracomunitario, che è stato accompagnato in Questura per l’avvio deldal territorio nazionale.

Contestualmente, sono stati effettuati controlli in diversi immobili nel cuore del borgo antico, 7 dei quali risultati affittati in nero.

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che la trasparenza nelle locazioni è fondamentale non solo per monitorare le presenze sul territorio, ma anche per prevenire situazioni di degrado o irregolarità abitativa.