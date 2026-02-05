Andria, rissa nel centro storico: denunciato un uomo e controlli sugli immobili
ANDRIA – La Polizia locale di Andria ha individuato e denunciato uno dei due protagonisti della rissa avvenuta in via Quarti, nel centro storico della città. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità di un uomo di 47 anni, extracomunitario, che è stato accompagnato in Questura per l’avvio del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.
Contestualmente, sono stati effettuati controlli in diversi immobili nel cuore del borgo antico, 7 dei quali risultati affittati in nero.
Dall’amministrazione comunale fanno sapere che la trasparenza nelle locazioni è fondamentale non solo per monitorare le presenze sul territorio, ma anche per prevenire situazioni di degrado o irregolarità abitativa.
