Gravissimo incidente tra Torre Lapillo e San Pancrazio: motociclista in condizioni critiche

TORRE LAPILLOUnsi è verificato nel pomeriggio sulla provinciale che collega Torre Lapillo a San Pancrazio Salentino. Un motociclista di 46 anni, a bordo della sua, si è scontrato frontalmente con unaguidata da un 49enne di Leverano.

L’impatto è stato così violento da provocare un incendio che ha distrutto entrambi i veicoli. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova in condizioni molto gravi. Illeso, invece, il conducente dell’auto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio, e il personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi al ferito. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dello scontro.