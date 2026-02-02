ANIEF Puglia, Spese sanitarie rimborsate per docenti e ATA: ecco le novità 2026



BARI – Una svolta attesa da anni diventa realtà. L’ANIEF annuncia l’attivazione della copertura sanitaria integrativa per il personale scolastico della Puglia, grazie allo stanziamento di 50 milioni di euro annui previsto per il triennio 2026-2029. – Una svolta attesa da anni diventa realtà. L’ANIEF annuncia l’attivazione della copertura sanitaria integrativa per il personale scolastico della Puglia, grazie allo stanziamento di 50 milioni di euro annui previsto per il triennio 2026-2029.





Punti chiave della misura:

- Chi riguarda: Docenti e personale ATA (di ruolo e supplenti annuali).

- Cosa copre: Rimborso per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici.

- Budget: Fino a 3.000 euro annui di massimale per dipendente.

- Obiettivo: Contrastare il burnout e garantire un welfare concreto pari agli altri settori pubblici.





"Non è più solo una promessa. Dopo la nostra raccolta firme, i fondi sono pronti. Ora vigileremo affinché in Puglia le procedure siano veloci e accessibili a tutti, senza escludere i precari" ha dichiarato Marcello Pacifico, Presidente ANIEF.





Il vice presidente regionale Cesare Antifora comunica che le sedi ANIEF di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi e Bat sono già operative per supportare i lavoratori nella presentazione delle pratiche di rimborso non appena i portali saranno attivi.