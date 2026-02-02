Grottaglie, presentazione del libro 'Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune' della Dott.ssa Annatonia Margiotta alla Biblioteca del Monticello



GROTTAGLIE (TA) - Proseguono gli eventi culturali nella città di Grottaglie: venerdì 6 febbraio 2026, a partire dalle ore 18.00, presso la Biblioteca del Monticello, in via Karl Marx n. 1, si terrà la presentazione del libro "Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune. Racconto di una madre", a cura della Dott.ssa Annatonia Margiotta. - Proseguono gli eventi culturali nella città di Grottaglie: venerdì 6 febbraio 2026, a partire dalle ore 18.00, presso la Biblioteca del Monticello, in via Karl Marx n. 1, si terrà la presentazione del libro "Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune. Racconto di una madre", a cura della Dott.ssa Annatonia Margiotta.





La Dott.ssa Annatonia Margiotta è pedagogista, mediatrice familiare, practitioner in PNL, esperta in bioetica e funzionaria della Regione Puglia (interventi per la diffusione della legalità).





L’incontro sarà introdotto dalla Dott.ssa Mary Lenti, Coordinatrice della città di Grottaglie per Colturazione e membro del CIPEP – Comitato Inclusione, Parità, Educazione e Lotta alla Povertà della provincia di Taranto.





A moderare e dialogare con l’autrice sarà Cosimo Fanigliulo, responsabile cittadino dell’associazione Culturalidentità. Sarà presente l’interprete LIS, Alida Quaranta.





I saluti istituzionali e gli interventi saranno a cura dell’Avv. Antonio Lattanzio, Vicepresidente e Coordinatore regionale Puglia per Colturazione, di Agata Battista e Giulietta Marangi.





Il libro "Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune. Racconto di una madre" affronta le problematiche legate alla disabilità attraverso l’approccio della pedagogia speciale e sociale. L’obiettivo è promuovere l’inclusione delle persone con bisogni educativi speciali, dalla nascita fino all’età adulta. L’autrice, pedagogista e madre di un ragazzo con disabilità, racconta la propria esperienza familiare, mettendo in luce il faticoso percorso quotidiano e la carenza di servizi sociosanitari presenti sul territorio. Il volume si configura come una vera e propria "cassetta degli attrezzi", rivolta a professionisti dell’educazione, famiglie e caregiver, offrendo strumenti pratici e metodologici per affrontare le sfide dell’inclusione nella vita quotidiana.



