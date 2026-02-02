Antonio Cassano accolto come un re nella sua Barivecchia

BARI - L’ex calciatore Antonio Cassano si è recato nei vicoli della città vecchia di Bari insieme alla moglie Carolina.

Cassano, insieme a Ventola e Adani, sarà protagonista della tappa di Viva el Futbol, in programma questa sera al Teatro Team. Fantantonio mancava da Bari da ben 16 anni e ieri è stato accolto come una vera star già in aeroporto.

Questa mattina, il blitz a Barivecchia: come immortalato in un video pubblicato sui social da Contropiede, a Cassano è stato dato un benvenuto speciale, con il lancio di alcune orecchiette. Come sempre, l’ex calciatore, senza peli sulla lingua, ha lanciato una provocazione, contestando l’originalità delle stràscenàte.