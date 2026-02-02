Bari, cittadino straniero irregolare fermato e trattenuto al C.P.R.: intensificati i controlli della Polizia

BARI - Nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Bari, Annino Gargano, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e vigilanza a tutela della sicurezza pubblica.

Una mirata attività congiunta, svolta dal personale dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bari, ha consentito di rintracciare, nel corso del weekend, un cittadino straniero irregolare, già protagonista negli ultimi mesi di numerose condotte illecite.

Al termine degli accertamenti di rito, ritenuti sussistenti i presupposti della pericolosità sociale, il Questore di Bari ha disposto il trattenimento del cittadino presso il C.P.R. di Bari Palese, dove l’Ufficio Immigrazione proseguirà le attività necessarie finalizzate al rimpatrio.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio, volto a garantire sicurezza e legalità.