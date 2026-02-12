'Apri tutte le porte', il brano di Gianni Morandi nella cover di tre giovani amici pugliesi





BRINDISI – Vi raccontiamo oggi una bella storia di amicizia. Tre amici della provincia di Brindisi — Daniele Martini (redattore del Giornale di Puglia, direttore editoriale di Italia Love Tv e docente di comunicazione), Andrea "Romix" Romanelli (cantante) e Chiara Massaro (assistente tecnico per l’infanzia) — hanno deciso di realizzare insieme un progetto speciale: incidere la cover di un famoso brano musicale.





La scelta è ricaduta su "Apri tutte le porte" di Gianni Morandi, canzone portata dall’artista al Festival di Sanremo 2022. Il brano è un vero inno all’ottimismo, alla rinascita e alla speranza dopo i momenti difficili: invita a lasciarsi alle spalle la tristezza e a chiudere con il passato, aprendo metaforicamente porte e finestre per far entrare il sole e affrontare la vita con energia positiva.





«Sono stato felicissimo di incidere questa cover insieme ai miei grandi amici. Non si tratta solo di un omaggio al grande Gianni Morandi, un vero mito per me: questo brano mi ha aiutato a uscire da un momento difficilissimo della mia vita. Bisogna sempre alzare la testa e ritrovare il Sole» ha dichiarato il giornalista Daniele Martini.





«Dopo aver pubblicato di recente il mio nuovo album Impronte, ho voluto con gioia incidere questo bellissimo brano del mitico Gianni Morandi insieme ai miei amici Daniele e Chiara. Ci siamo divertiti molto in sala d’incisione ed è stata una splendida occasione per ritrovarci» ha dichiarato il cantante Romix.





«Per me è stata la prima volta in sala d’incisione: un’esperienza unica vissuta con i miei cari amici Daniele e Romix. Il canto è una delle mie grandi passioni ed è stato davvero meraviglioso incidere questo brano del mitico Gianni Morandi» ha dichiarato Chiara Massaro.





Una bella storia di amicizia, unita dalla passione per la musica.