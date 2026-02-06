“Armonie di Pace”: il Coro Studentesco di Leopoli in concerto a Bari

BARI – Per la prima volta a Bari, martedì 10 febbraio, il Coro Studentesco del Liceo Musicale Statale Solomiya Krushelnytska di Leopoli si esibirà nella Cattedrale di San Sabino a partire dalle ore 9.30, in un concerto dal forte valore simbolico e umano intitolato

Sotto la direzione di Mykola Volodymyrovych Voskoboinikov, il coro ucraino porterà nella cattedrale musica, resilienza e messaggi di pace, in un contesto ancora profondamente segnato dal conflitto in Ucraina. L’iniziativa, promossa dall’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede, mira a favorire lo scambio culturale tra bambini italiani e ucraini, rafforzando i legami tra Oriente e Occidente, nel segno di San Nicola, simbolo di dialogo interreligioso e accoglienza.

All’evento parteciperanno circa 400 alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Bari, che interagiranno con i loro coetanei ucraini attraverso la musica e l’arte, dando vita a un momento di inclusione e vicinanza. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni pugliesi, esponenti diplomatici ucraini e operatori dell’informazione.

A dare il benvenuto sarà don Franco Lanzolla, parroco della Cattedrale, seguito dai saluti istituzionali dell’ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash, e del Console Generale d’Ucraina in Italia a Napoli, Maksym Kovalenko, che annunceranno novità relative all’accordo di pace in Ucraina e all’ingresso del Paese nella Nato.

Al termine del concerto, i giovani artisti del coro riceveranno un’onorificenza da parte delle istituzioni locali, diventando simbolicamente ambasciatori di pace e contribuendo a promuovere l’arte musicale ucraina sulla scena internazionale. L’iniziativa rafforza lo scambio culturale tra Ucraina e Italia e celebra il potere unificante della musica.