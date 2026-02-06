Insediata la task force per le Case di Comunità: Puglia avvia ricognizione sul PNRR sanitario

BARI – La Presidenza della Regione Puglia ha disposto l’attivazione di una. L’obiettivo è ottenere un quadro puntuale dello stato di avanzamento dei cantieri e accelerare il completamento delle opere.

La task force sarà composta da tecnici di Asset, che collaboreranno con il Dipartimento Salute della Regione Puglia e le singole Aziende Sanitarie attuatrici degli interventi. Saranno verificati i progressi relativi alle 121 Case di Comunità e ai 38 Ospedali di Comunità finanziati in Puglia.

Il monitoraggio congiunto tra Asset e Dipartimento Salute punta a garantire che le strutture già operative, anche grazie alla presenza dei medici di medicina generale, siano completate con piccoli lavori di adeguamento strutturale e funzionale, rendendo più semplice per i cittadini l’accesso ai servizi sanitari territoriali.

“Ho chiesto alla task force di ottenere nel più breve tempo possibile una fotografia chiara ed oggettiva dello stato di realizzazione delle strutture previste – ha spiegato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. Le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità saranno pilastri fondamentali per la sanità territoriale, alleggerendo la pressione sugli ospedali e assicurando ai cittadini una presa in carico più immediata”.