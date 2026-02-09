Carnevale di Putignano, 35mila presenze alla seconda sfilata: successo di pubblico e grandi eventi in settimana grassa

ph_Fabrizio Pinto

PUTIGNANO – Il Carnevale fa il bis e registra un nuovo bagno di folla: sono state circa 35mila le presenze per la seconda giornata principale della 632ª edizione del Carnevale di Putignano, dedicata al tema del “paradosso”. Residenti e turisti hanno affollato sin dal mattino il circuito della manifestazione tra grandi carri in cartapesta, aree food e palchi distribuiti tra piazza Principe di Piemonte, largo Porta Nuova e largo Porta Barsento.

Grande partecipazione anche alla seconda sfilata di carri, gruppi e maschere di carattere, accompagnata da animazione musicale che è proseguita oltre la conclusione della manifestazione, nonostante le condizioni meteo variabili. Tra gli appuntamenti più seguiti, i concerti che hanno coinvolto soprattutto le nuove generazioni: BigMama ha animato piazza Principe di Piemonte, mentre Madman ed Elasi con Playgirls from Caracas hanno portato sul palco sonorità diverse e coinvolgenti. Tra le particolarità della serata, il racconto social dell’influencer VideoCiecato e la presenza di un performer LIS durante il concerto di BigMama, iniziative che hanno favorito l’accessibilità anche per persone con disabilità sensoriali.

ph_Fabrizio Pinto

La visita della Lega Nazionale Dilettanti

Nel corso della giornata è stata sancita la partnership tra Carnevale e Città di Putignano con la Lega Nazionale Dilettanti in vista del Trofeo delle Regioni, che tornerà in Puglia dal 27 marzo al 3 aprile. La competizione di calcio giovanile coinvolgerà 19 campi in erba artificiale tra le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, con circa 150 partite in programma. Ospiti del sindaco Michele Vinella e del presidente della Fondazione Carnevale Danilo Daresta sono stati il presidente LND Giancarlo Abete e il presidente LND Puglia Vito Tisci.

I prossimi appuntamenti

Archiviato il Pranzo di Comunità “200 piatti, un tavolo”, cresce l’attesa per gli eventi legati alla tradizione dell’Accademia delle Corna. Giovedì 12 febbraio alle 4 del mattino, nel chiostro comunale, si terrà “La brace del cornuto”, seguita dall’elezione del Gran cornuto dell’anno e dagli appuntamenti serali con il Corneo, il corteo dei cornuti e la spaghettata in piazza Plebiscito. In programma anche “N’de Jos’r” tra le vie del centro storico.

Spazio inoltre ai veglioncini per bambini, alla balera e alla disco 70-80-90 al Teatro Comunale dal 12 al 14 febbraio. Sabato 14 febbraio Renzo Rubino proporrà serenate romantiche nel centro storico insieme ai Propagginanti e in serata un concerto speciale piano e voce.

Il Carnevale entra così nel vivo della settimana grassa, in attesa delle ultime due grandi parate del 15 febbraio alle ore 11 e del 17 febbraio alle ore 19. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Carnevale di Putignano con il sostegno della Città di Putignano, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo.