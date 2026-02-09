San Giovanni Rotondo, Giornata Internazionale dell’Epilessia 2026: l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza in prima linea
SAN GIOVANNI ROTONDO - In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia 2026, le colonne del pronao dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sono state illuminate di viola, colore simbolo della lotta contro l’epilessia, per testimoniare vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie.
Dati e attività del Centro Epilessia
Dal 2022, l’Ospedale ha istituito il Centro Epilessia all’interno dell’Unità di Neurologia, dedicato in particolare alle forme rare e complesse.
Nell’ultimo anno sono state erogate circa 1.400 prestazioni a oltre 800 pazienti, prevalentemente dalla Puglia, con un 20% proveniente dalle regioni limitrofe. Il Centro dispone di un’Unità di Monitoraggio Epilessia con quattro posti letto, di cui due con Video-EEG continuo, e collabora con Genetica Medica, Neurochirurgia e associazioni di pazienti.
Il Centro integra approcci diagnostici avanzati, come l’uso di elettrodi del forame ovale per localizzare il focus epilettogeno, e percorsi terapeutici innovativi, inclusi studi farmacologici sperimentali e tecniche di neuromodulazione con stimolazione del nervo vago per i casi farmacoresistenti. Come sottolinea il direttore Giuseppe d’Orsi, l’obiettivo è costruire percorsi personalizzati, combinando clinica e ricerca traslazionale, per offrire risposte concrete anche ai casi più complessi.
Eventi in programma
Per celebrare la Giornata Internazionale dell’Epilessia il 9 febbraio si terranno incontri divulgativi nelle scuole superiori della Provincia di Foggia e una tavola rotonda presso i Presidi di Riabilitazione Valori di San Giovanni Rotondo, realizzata con l’associazione Gli Amici di San Pio, dedicata al supporto psicologico e sociale delle famiglie. Il 20 febbraio alle 20 è previsto uno spettacolo di beneficenza, “Impariamo a vedere l’invisibile”, presso il laboratorio Casa Matteo Salvatore di Apricena, con la partecipazione di numerosi artisti e del cantante Antonino, organizzato con il supporto dell’associazione Armonie Daune per raccogliere fondi destinati a nuove tecnologie diagnostiche per il Centro Epilessia.
L’iniziativa evidenzia l’impegno dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza nella cura, ricerca e inclusione sociale dei pazienti con epilessia, confermando la centralità di un approccio multidisciplinare e innovativo.