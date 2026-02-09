San Giovanni Rotondo, Giornata Internazionale dell’Epilessia 2026: l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza in prima linea

SAN GIOVANNI ROTONDO - In occasione della, le colonne del pronao dell’di San Giovanni Rotondo sono state illuminate di, colore simbolo della lotta contro l’epilessia, per testimoniare vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie.

Dati e attività del Centro Epilessia

Dal 2022, l’Ospedale ha istituito il Centro Epilessia all’interno dell’Unità di Neurologia, dedicato in particolare alle forme rare e complesse.

Nell’ultimo anno sono state erogate circa 1.400 prestazioni a oltre 800 pazienti, prevalentemente dalla Puglia, con un 20% proveniente dalle regioni limitrofe. Il Centro dispone di un’Unità di Monitoraggio Epilessia con quattro posti letto, di cui due con Video-EEG continuo, e collabora con Genetica Medica, Neurochirurgia e associazioni di pazienti.

Il Centro integra approcci diagnostici avanzati, come l’uso di elettrodi del forame ovale per localizzare il focus epilettogeno, e percorsi terapeutici innovativi, inclusi studi farmacologici sperimentali e tecniche di neuromodulazione con stimolazione del nervo vago per i casi farmacoresistenti. Come sottolinea il direttore Giuseppe d’Orsi, l’obiettivo è costruire percorsi personalizzati, combinando clinica e ricerca traslazionale, per offrire risposte concrete anche ai casi più complessi.

Eventi in programma

Per celebrare la Giornata Internazionale dell’Epilessia il 9 febbraio si terranno incontri divulgativi nelle scuole superiori della Provincia di Foggia e una tavola rotonda presso i Presidi di Riabilitazione Valori di San Giovanni Rotondo, realizzata con l’associazione Gli Amici di San Pio, dedicata al supporto psicologico e sociale delle famiglie. Il 20 febbraio alle 20 è previsto uno spettacolo di beneficenza, “Impariamo a vedere l’invisibile”, presso il laboratorio Casa Matteo Salvatore di Apricena, con la partecipazione di numerosi artisti e del cantante Antonino, organizzato con il supporto dell’associazione Armonie Daune per raccogliere fondi destinati a nuove tecnologie diagnostiche per il Centro Epilessia.

L’iniziativa evidenzia l’impegno dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza nella cura, ricerca e inclusione sociale dei pazienti con epilessia, confermando la centralità di un approccio multidisciplinare e innovativo.