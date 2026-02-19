Bari, 70 nuovi stalli per taxi all’aeroporto
BARI – L’assessorato allo Sviluppo locale informa che sono stati completati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale all’aeroporto di Bari, con la realizzazione di 70 nuovi stalli destinati al servizio taxi.
L’iniziativa, richiesta dall’amministrazione comunale e dalle organizzazioni di rappresentanza dei tassisti, risponde all’incremento delle licenze rilasciate negli ultimi mesi dal settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive del Comune di Bari, a seguito del concorso straordinario.
Aeroporti di Puglia ha collaborato estendendo gli spazi per la sosta dei taxi, in vista di un possibile potenziamento futuro del servizio. Contestualmente, la fermata dei bus Amtab è stata spostata in un’altra postazione all’interno dell’aerostazione.