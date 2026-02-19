«Totalmente incompatibili»: Nuzzo e Di Biase al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi

BRINDISI - La vita insieme è una trattativa quotidiana, e Corrado Nuzzo e Maria Di Biase l’hanno trasformata in teatro. Giovedì 26 febbraio alle 20.30 arrivano al Nuovo Teatro Verdi con “Totalmente incompatibili”, una storia lunga trent’anni, sold out da tempo. Lo spettacolo fa parte della sezione “Verdi Green”, dedicata a proposte capaci di parlare al presente senza travestirsi da classico né inseguire mode.

Dopo il successo di “Delirio a due” di Eugène Ionesco, Nuzzo e Di Biase portano in scena la loro esperienza di coppia, le coppie degli altri e l’energia che tiene insieme due persone quando i detti tradizionali smettono di funzionare. L’incompatibilità diventa un motore, un modo di stare nel mondo, una lente per osservare il presente con ironia e profondità. La scrittura nasce da un contrasto, studiato e affinato fino a diventare ritmo e precisione teatrale.

Lo spettacolo racconta la quotidianità di due caratteri che urtano continuamente, osservando ciò che accade intorno e la contemporaneità digitalizzata, caratterizzata da frasi brevi e giudizi rapidi. Nuzzo e Di Biase privilegiano l’analisi rispetto al giudizio, trasformando la loro “incompatibilità” in una grammatica precisa. La scena nasce da una collisione controllata, affinata nel tempo fino a creare un testo asciutto e ritmato.

La loro storia personale diventa pretesto universale. La coppia, trent’anni insieme, resiste mentre molti si separano, mostrando che due persone possono volersi bene senza assomigliarsi. L’incompatibilità diventa fedeltà al reale: restare diversi, discutere e confrontarsi è la misura che li tiene in piedi. “Totalmente incompatibili” aiuta lo spettatore a osservare meglio le dinamiche della coppia e a uscire dal teatro con una certezza semplice: talvolta la coppia che funziona è proprio quella che continua a discutere perché vuole ancora capirsi.