Il Politeama Italia celebra i 100 anni di “Cin-Ci-Là”, l’operetta torna a Bisceglie

BISCEGLIE - Il classico “Cin-Ci-Là” compie cento anni e torna protagonista sul palco del Politeama Italia di Bisceglie. La rappresentazione fa parte del cartellone “Emozioni in Scena 2026” e andrà in scena venerdì 20 febbraio, con apertura porte alle 20:30 e sipario alle 21:00.

La produzione, affidata alla Compagnia Corrado Abbati, propone un allestimento moderno e brillante: le coreografie sono curate da Francesco Frola e interpretate dal Balletto di Parma, la direzione musicale è di Alberto Orlandi, mentre scenografie e costumi sono firmati da InScena Art Design, il tutto sotto la regia di Corrado Abbati.

Trama:

Siamo in una Macao fiabesca bloccata dal “Ciun-Ki-Sin”, un’usanza che sospende ogni attività finché i principi Ciclamino e Mjosotis non consumano le nozze. L’ingenuità della coppia rischia di far durare l’attesa all’infinito, ma l’arrivo della frizzante attrice parigina Cin-Ci-Là rivoluzionerà gli eventi. Tra lezioni di seduzione, equivoci esilaranti e il suono di un carillon, l’operetta conduce il pubblico verso un lieto fine.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Politeama Italia in via Montello 2 (tel. 0803968048) o online su Anyticket.