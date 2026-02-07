Bari, auto si ribalta sulla statale 16 dopo un tamponamento: un ferito

BARI - Momenti di paura ieri sera a Bari, dove una Fiat Panda si è ribaltata sulla strada statale 16, all’altezza dell’uscita Carrassi in direzione Foggia, dopo essere stata tamponata da un’Audi.

Nell’impatto il conducente della Panda è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico per le cure del caso. Le sue condizioni non sono state rese note.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.