Bari, beni per 330mila euro confiscati a pluripregiudicato vicino al clan Parisi
BARI – I finanzieri di Bari hanno confiscato beni per un valore di 330mila euro a un pluripregiudicato di Casamassima, condannato in via definitiva per associazione a delinquere, estorsione, furto e ricettazione, considerato vicino al clan Parisi di Bari.
Secondo quanto riferisce la Guardia di Finanza, i precedenti dell’uomo delineavano chiaramente la sua pericolosità. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato un tenore di vita e disponibilità patrimoniali del tutto sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati al Fisco, frutto di proventi illeciti accumulati nel tempo grazie ai reati commessi.
I beni confiscati comprendono un appartamento con relative pertinenze, già sottoposto a sequestro a gennaio 2025. L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata e alla gestione illecita di patrimoni riconducibili a soggetti coinvolti in gravi reati.
