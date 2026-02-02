Putignano, al via la 632ª edizione del Carnevale: grande successo per la prima sfilata

PUTIGNANO – Grande entusiasmo a Putignano per la prima delle quattro sfilate del Carnevale, giunto quest’anno allaAlle 15 in punto di domenica 1 febbraio 2026 è ufficialmente entrata nel vivo la manifestazione, simbolo della tradizione pugliese, con carri allegorici, maschere e artisti di strada ad animare le strade della città. Prossime date delle sfilate il 7, 15 e 17 febbraio.Fino al 17 febbraio, il Carnevale di Putignano proporrà oltre cento appuntamenti tra, confermandosi uno degli eventi culturali e folkloristici più importanti della regione.