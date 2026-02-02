UCI Cinemas Molfetta, Seven Gioia del Colle e Showville: le nuove rassegne cinematografiche per febbraio-marzo 2026



Gli appuntamenti di Film in English sono:



4 febbraio 2026 – Greenland: Migration O.V.

5 febbraio 2026 – Hamnet O.V.

11 febbraio 2026 – Hamnet O.V.

12 febbraio 2026 – Wuthering Heights o.v.

18 febbraio 2026 – Wuthering Heights o.v.

19 febbraio 2026 – Rental Family O.V.

25 febbraio 2026 – Rental Family O.V.

26 febbraio 2026 – Scream 7

4 marzo 2026 – Scream 7



All’interno della programmazione tematica UCI Cinemas, la rassegna Terrore e Suspense è invece pensata per gli amanti del brivido e delle atmosfere cariche di tensione. La selezione propone un’alternanza di titoli cult riproposti al prezzo speciale di 4,90€ (5,90€ in biglietteria e presso gli ATM) e nuove uscite del genere horror, per i quali è possibile ricevere la card esclusiva che si illumina al buio acquistando il biglietto al prezzo online per gli spettacoli previsti durante il weekend di apertura. Tra questi ultimi titoli ricordiamo Scream 7, diretto da Kevin Williamson, sequel di Scream VI e con il ritorno di Neve Campbell e Courteney Cox, per il quale è prevista la card da collezione per le proiezioni dal 26 febbraio al 1° marzo.

Il nuovo calendario di film a costo ridotto prevede invece:



6, 7 e 9 febbraio 2026 – FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2



13, 14 e 16 febbraio 2026 – HEART EYES – APPUNTAMENTO CON LA MORTE



20, 21 e 23 febbraio 2026 – SHELBY OAKS – IL COVO DEL MALE



27, 28 febbraio e 2 marzo 2026 – L'OMBRA DEL CORVO



6, 7 e 9 marzo 2026 – THE UGLY STEPSISTER



La rassegna Terrore e Suspense è programmata il venerdì, sabato e lunedì nelle sale UCI Cinemas Seven Gioia del Colle e Showville e il sabato e il lunedì all’UCI Cinemas Molfetta.

