Bari Centrale, modifiche alla circolazione ferroviaria dal 5 all’8 marzo per lavori e raddoppio linea Bari-Taranto

BARI – La stazione disarà interessata, dal 5 all’8 marzo, da interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale a cura di(Gruppo FS), che comporteranno una rimodulazione dell’offerta ferroviaria nel nodo di Bari.

Gli interventi comprendono il completamento del raddoppio della linea Bari-Taranto in ingresso a Bari Centrale e modifiche al piano del ferro della stazione per agevolare l’interscambio tra i diversi gestori ferroviari. Contestualmente sarà attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC), sistema avanzato per la gestione della circolazione ferroviaria in sicurezza, che garantirà maggiore regolarità dei treni nel nodo di Bari.

L’attivazione dell’ACC permetterà di velocizzare alcuni itinerari di arrivo e partenza lato Foggia, aumentando l’affidabilità tecnologica e creando le condizioni per l’interconnessione futura della stazione con la rete di Ferrotramviaria. Il completamento del raddoppio della linea Bari-Taranto potenzierà l’offerta ferroviaria tra Bari e il capoluogo jonico.

Per ridurre i disagi a studenti e pendolari, i lavori sono stati programmati a ridosso del weekend. Sabato 7 marzo e nella mattina di domenica 8 marzo la fermata di Bari Centrale sarà chiusa a tutti i treni. Giovedì 5 e venerdì 6 marzo sarà accessibile solo ai treni della relazione Barletta-Fasano, mentre sarà inibita per le relazioni Foggia-Bari, Lecce-Bari, Bari-Taranto, Bari-Bitritto e le linee FSE.

Oltre 100 tecnici di RFI, FS Engineering e imprese appaltatrici saranno impegnati nel nodo di Bari. L’investimento complessivo per gli interventi è di circa 120 milioni di euro. Il programma dettagliato dei treni e delle fermate alternative è disponibile sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.