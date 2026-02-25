Porto Cesareo, pesca subacquea illegale: quattro denunciati per oltre 4.000 ricci di mare
PORTO CESAREO - Quattro persone sono state segnalate alla Procura di Lecce nella mattinata di ieri, 24 febbraio, dai Carabinieri di Porto Cesareo per pesca subacquea illegale.
I soggetti sono stati colti in flagranza di reato mentre raccoglievano ricci di mare. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto circa 4.000 esemplari, successivamente rigettati in mare, e hanno sequestrato l’attrezzatura utilizzata per l’attività illecita.
