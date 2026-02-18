Bari, chiude dopo 60 anni il negozio di intimo Manzari

BARI – Un’altra storica attività commerciale di Bari chiude le sue porte. Dopo sei decenni di attività, il negozio di intimo e corredi, situato in corso Alcide De Gasperi, abbassa definitivamente la saracinesca.

La decisione è stata presa dal titolare, Gianni, 64 anni, costretto a fare i conti con le sfide del commercio moderno: la crescente concorrenza delle catene internazionali, l’ascesa del commercio online e la mancanza di un ricambio generazionale alla guida dell’attività.

Per anni, Manzari è stato un punto di riferimento per i residenti del quartiere Carrassi, ma anche per clienti provenienti da altre zone della città, apprezzato per la qualità dei prodotti e l’attenzione al cliente. La chiusura segna la fine di un pezzo di storia commerciale barese, simbolo di un’epoca in cui le botteghe storiche erano il cuore pulsante dei quartieri.