Gallipoli, arrestati i responsabili della sparatoria del 27 ottobre

GALLIPOLI – La Polizia di Stato ha arrestato i presunti responsabili della sparatoria avvenuta lo scorso 27 ottobre in via Carlo Massa a, episodio in cui rimase ferito il 45enne, salvato grazie all’intervento tempestivo della madre.

Tra gli arrestati figurano i fratelli Bernardo e Gabriele Gatto, rispettivamente di 49 e 40 anni, e la stessa vittima dell’agguato. Secondo le indagini, la vicenda sarebbe maturata nell’ambito dei contrasti tra gruppi rivali impegnati nel controllo dello spaccio nella zona di Gallipoli.

Gli arresti rappresentano un passo importante nelle indagini sulla criminalità organizzata locale e sul fenomeno dello spaccio, con la Polizia che prosegue le attività di monitoraggio per prevenire ulteriori episodi di violenza.