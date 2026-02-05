Bari, chiude il ciclo di concerti “Note di Cantiere” il Giuseppe Venezia Quartet

BARI - Venerdì 6 febbraio, alle ore 18.30, il Giuseppe Venezia Quartet chiuderà il ciclo di concertiin via Argiro a Bari, iniziativa del Comune in collaborazione con Puglia Culture. La formazione, composta da Attilio Troiano (sax e voce), Eugenio Macchia (pianoforte), Giuseppe Venezia (contrabbasso) e Giovanni Scasciamacchia (batteria), presenterà dal vivo Portrait from the Songbook.

Il progetto, avviato il 2 dicembre, ha trasformato i lavori in corso in via Argiro in un’opportunità di partecipazione e rinascita urbana, valorizzando il commercio locale e creando un dialogo tra centro cittadino e comunità attraverso la musica jazz. L’idea alla base del repertorio è che il songbook del Novecento rappresenti un luogo di ritratti: melodie, armonie e forme che i musicisti reinterpretano come materia di memoria, ascolto e trasformazione.

Durante le settimane precedenti, Note di Cantiere ha ospitato concerti di Lisa Manosperti Quartet, Gianna Montecalvo Quartet, Serena Grittani Quartet, Swing 31, Francesca Leone e Paolo Magno 4tet, Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio, Roberto Ottaviano Pinturas, Paola Arnesano & Vince Abbracciante, Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte, Alberto di Leone Quartet, culminando con l’esibizione finale del Giuseppe Venezia Quartet, a chiusura di un ciclo che ha registrato grande partecipazione del pubblico.