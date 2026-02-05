Cade un pino secolare nella “villa dei caduti” di Conversano

Un imponente pino secolare, alto circa 25 metri, è caduto ieri sera, 4 febbraio, all’interno della cosiddetta “villa dei caduti” a Conversano. Secondo le prime valutazioni, la caduta sarebbe stata favorita dal forte vento unito all’incuria accumulata negli anni.

Il peso delle fronde ha sradicato l’albero, che è crollato all’interno dell’area della villa. Non è il primo episodio di questo tipo nella zona. Al momento non sono stati effettuati interventi da parte della polizia locale, né è stata delimitata l’area con nastri di sicurezza.