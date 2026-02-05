Inter, Chivu: ''Vogliamo dare continuità a ciò che stiamo costruendo''









MILANO - Finisce 2-1 per l'Inter all'U-Power Stadium di Monza, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri eliminano il Torino e accedono in semifinale grazie ai gol di Bonny e Diouf.

A fine gara le parole di Cristian Chivu:

“Sono contento della prestazione, di quello che i ragazzi hanno messo in campo, delle energie spese in una partita del genere e di quello che siamo riusciti a creare. È ovvio che nel finale si soffre un po’, viene fuori l’orgoglio dell’avversario, dopo il 2-1 possono metterti in difficoltà, ma direi che non ci hanno creato grandissimi problemi. Siamo contenti della vittoria, del passaggio del turno e alla fine conta sempre il risultato: l’obiettivo è stato raggiunto. Noi vogliamo essere competitivi e dare continuità a quello che di buono è stato fatto fino ad ora e anche negli ultimi anni. Andiamo avanti con convinzione, con il lavoro, continuando a fare buone prestazioni, sapendo che possiamo sempre migliorare. Noi sappiamo con chi abbiamo a che fare e conosciamo il lavoro fatto negli ultimi mesi. Queste sono partite dove servono energia e gamba, bisogna mettere in campo tutto dal punto di vista fisico. Le scelte sono state fatte in base a chi aveva più energie oggi, anche per gestire gennaio e quello che sarà febbraio. Poi ci sono due ragazzi dell’Under 23: faccio loro i complimenti, ma soprattutto al settore giovanile, ai responsabili e a tutti gli allenatori che hanno lavorato con loro in passato.

Parliamo di Cocchi e Kamate, ma potrei citare anche Bovo, Berenbruch, Topalovi e Alexiou, che erano con noi in panchina. Devo fare i complimenti anche a Stefano Vecchi, che sta facendo un grande lavoro con l’Under 23, con risultati importanti e ragazzi che crescono e diventano utili anche per noi. Un allenatore e una squadra possono sempre migliorare, indipendentemente dal mercato fatto o non fatto. È chiaro che si parla sempre di cosa può servire a un gruppo, ma non sempre le operazioni vanno a buon fine. A noi va bene così, anche perché abbiamo un gruppo valido. A noi interessa lavorare e continuare a battere colpo su colpo nel cammino di questa stagione. Io non sono mai preoccupato dei tanti impegni. A me piace giocare, mi piaceva da calciatore e mi piace ora. Serve ambizione, che in una società come l’Inter non deve mai mancare, senza però trasformarla in ossessione, perché l’ossessione crea aspettative e le aspettative creano delusioni. Noi andiamo avanti colpo su colpo, lavoriamo sodo per farci trovare pronti. Abbiamo energia e un gruppo di giocatori validi che lo hanno dimostrato: rispondono sempre presenti e ci danno una grossa mano. ”