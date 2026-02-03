Bari, controlli della Polizia Locale: prime multe alle auto parcheggiate negli stalli dei taxi
BARI – Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Bari ha effettuato i primi interventi contro le auto parcheggiate negli stalli riservati ai taxi nel centro città, a seguito delle proteste degli stessi tassisti.
Gli agenti sono intervenuti in via Cognetti, nei pressi del teatro Petruzzelli, sanzionando alcune vetture non autorizzate ferme negli spazi dedicati ai taxi. La situazione era stata segnalata da tempo dagli operatori del settore, che denunciano la presenza di auto private anche in altri punti della città, come piazza Massari, soprattutto nelle ore serali.
L’intervento della Polizia Locale mira a garantire il corretto utilizzo dei parcheggi riservati ai taxi e a tutelare la regolarità del servizio pubblico.
Tags: Bari CRONACA LOCALE