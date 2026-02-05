Bari, l’Istituto Marco Polo ricorda Davide Capuozzo nel giorno del suo 18° compleanno

BARI - Oggi avrebbe compiuto 18 anni Davide Capuozzo, il giovane scomparso tragicamente un mese fa a Mungivacca. L’Istituto Marco Polo di Bari ha voluto celebrarlo con un torneo di pallavolo, in omaggio alla sua passione per lo sport.

“Sei e sarai la stella che illumina il nostro cammino”: questa la frase riportata su una targa consegnata alla classe e ai compagni di Davide. La preside dell’istituto ha annunciato l’intenzione di rendere l’evento un appuntamento fisso negli anni a venire, per mantenere viva la memoria del ragazzo e il suo legame con la comunità scolastica.