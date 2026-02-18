Bari, grave incidente sul lavoro a Palo del Colle: ferito operaio 42enne

BARI - Questa mattina all’alba un operaio di 42 anni è rimasto ferito gravemente a Palo del Colle, in piazza Diaz, durante le operazioni di scarico di un mezzo gommato. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava cercando di sistemare la sponda posteriore del rimorchio quando un malfunzionamento ha provocato il movimento improvviso della paratia metallica, che lo ha colpito al volto.

L’operaio è stato trasportato in condizioni critiche al Policlinico di Bari, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranio-facciale. La prognosi resta riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il personale dello Spesal della Asl di Bari, che hanno delimitato l’area per i soccorsi e per i rilievi tecnici. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.