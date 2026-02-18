Sviluppo, energia e visione industriale: Taranto deve definire il proprio percorso



Lazzàro (FdI): "Anche il Centro Studi Confapi richiama la necessità di una strategia chiara"





TARANTO - "Ho letto con attenzione la nota del Centro Studi di CONFAPI Taranto che chiede un chiarimento definitivo sulla strategia energetica e industriale della nostra città. Condivido pienamente il punto centrale di quel documento: Taranto ha bisogno di uscire da una fase prolungata di incertezza e di dotarsi di una linea chiara e coerente. Il tema non è essere pro o contro una singola infrastruttura. Il tema è costruire una decisione chiara e motivata sul futuro energetico e industriale di Taranto, frutto di un percorso istituzionale trasparente e fondato su dati tecnici. Negli ultimi anni il dibattito pubblico si è spesso concentrato su annunci, contrapposizioni e procedure complesse che hanno richiesto tempi lunghi. Nel frattempo altri territori hanno accelerato. Ridurre l’incertezza e garantire tempi certi rappresenta una condizione essenziale per attrarre investimenti e rafforzare la credibilità del nostro sistema territoriale" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere comunale di FdI di Taranto, Luca Lazzàro.





"Accolgo con favore l’invito di Confapi ad aprire un tavolo tecnico-istituzionale con tempi definiti, che valuti comparativamente tutte le opzioni sotto il profilo industriale, ambientale e occupazionale. Un percorso di approfondimento serio e strutturato può consentire di arrivare a una decisione consapevole e condivisa. La transizione energetica va governata con equilibrio e pragmatismo. Taranto è chiamata a diventare hub nazionale dell’eolico offshore, ma la riconversione industriale richiede anche energia stabile e programmabile. Rinnovabili e gas, come evidenziato anche da Confapi, possono rappresentare strumenti complementari in una fase di transizione. L’obiettivo deve essere quello di definire una linea chiara, nell’interesse esclusivo della comunità. Qualche settimana fa ho invitato il sindaco Piero Bitetti ad affrontare con determinazione e trasparenza le scelte strategiche per Taranto. Rinnovo oggi la disponibilità a un confronto istituzionale serio e costruttivo, nell’interesse della città. Ogni grande dossier complesso, se non accompagnato da decisioni tempestive, può generare incertezza per imprese e lavoratori. Taranto ha già affrontato sfide ambientali e sociali molto impegnative. Proprio per questo merita scelte fondate su dati tecnici solidi e su una visione strategica complessiva. Governare significa decidere, assumendosi il peso delle scelte nell’interesse generale. Taranto merita una direzione chiara e una guida capace di tenere insieme sviluppo, ambiente e lavoro. È questa la sfida che dobbiamo affrontare con coraggio e senso delle istituzioni" ha dichiarato ancora Luca Lazzàro.