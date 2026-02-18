Bari, rogo al quartiere San Paolo: San Gabriele Soccorso lancia raccolta fondi per nuove ambulanze

BARI – Proseguono le indagini sul rogo che la notte del 25 gennaio ha distrutto tre ambulanze dell’associazione San Gabriele Soccorso Odv nel quartiere San Paolo di Bari. Le forze dell’ordine stanno valutando il coinvolgimento di un senzatetto, che potrebbe aver agito per vendetta dopo essere stato allontanato dall’associazione.

Intanto, ieri a Palazzo della Città l’associazione ha presentato una campagna di raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una nuova ambulanza e del relativo equipaggiamento sanitario. L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini e imprese locali, per garantire la continuità dei servizi di soccorso volontario offerti dall’associazione a persone fragili o in difficoltà nel quartiere San Paolo.

Chiunque desideri contribuire può farlo tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT10U0103004000000005586912, intestato a San Gabriele Soccorso. La raccolta fondi rappresenta un gesto concreto di solidarietà per sostenere un servizio essenziale per la comunità.