Bari, il sindaco Leccese preoccupato per il clima intorno alla squadra di calcio

BARI – “Sono molto preoccupato” per la situazione che si respira attorno alla squadra biancorossa, che rischia la retrocessione in Serie C. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari,, a margine della convention Manifattura delle idee – Un futuro per l’Italia e l’Europa, in corso a Firenze.

“Casualmente ieri ho incontrato il presidente Luigi De Laurentiis in aeroporto, perché prendevamo lo stesso volo – ha spiegato Leccese – e ho colto l’occasione per esprimergli la mia preoccupazione per il clima che si respira rispetto alla squadra di calcio”.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di una tifoseria responsabile: “Bari merita una squadra con risultati sportivi all’altezza della sua tifoseria, ma anche i tifosi devono contribuire a ripristinare un clima di serenità che serve a tutti, soprattutto alla città”.

Le parole di Leccese arrivano in un momento delicato per il club, alle prese con una stagione complessa e con la pressione di risultati negativi sul campo.