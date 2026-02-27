Taranto, coppia scopre telecamere nascoste in una casa: indagato un 46enne

TARANTO – Una vicenda di presunte violazioni della privacy scuote la città: un uomo di 46 anni è indagato per interferenze illecite nella vita privata, dopo che una coppia ospite nella sua abitazione avrebbe scoperto telecamere nascoste.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, su disposizione del PM Francesca Colaci, l’immobile è stato perquisito. All’interno sarebbero state rinvenute tre microcamere occultate in alcune lampade, collocate tra il salone, la camera da letto e la zona piscina. Sequestrate anche le relative schede di memoria.

L’indagato, assistito dall’avvocato Gianluca Sebastio, si è mostrato collaborativo, consegnando i propri dispositivi elettronici, ma ha negato di aver installato le telecamere. Le autorità precisano che l’appartamento non era un bed & breakfast, bensì una pertinenza della sua abitazione utilizzata per ospitare amici.

Le indagini proseguono per fare chiarezza sulla vicenda e stabilire eventuali responsabilità.